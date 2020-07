Warum Paare auf das gemeinsame Bett nicht verzichten sollten

Am Anfang prickelt alles noch so schön. Da geht man gern mit dem Partner ins Bett. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Man kuschelt und knutscht nicht nur, man liebt sich vielleicht, vor allem aber genießt man auch das Gefühl nebeneinander einzuschlafen und aufzuwachen. Dann kommt vielleicht irgendwann die Routine. Man merkt, dass der Partner schnarcht, dass einem die Partnerin immer die Bettdecke wegnimmt und so weiter. Und irgendwann spricht man darüber, ob nicht vielleicht getrennte Schlafzimmer doch eine gute Idee wären.