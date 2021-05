Warum ist die Wetter-App gerade so unzuverlässig?

Das Wetter macht in den letzten Wochen was es will. Mal lockt es uns mit fast 30 Grad und lässt uns an den Sommer glauben. Dann stürmt und regnet es tagelang und die Hoffnung ist dahin. Statt Eis essen und in der Sonne brutzeln, heißt es dann wieder Wohnung entrümpeln oder ein gutes Buch lesen. Es fällt aber immer schwerer, den Tag zu planen. Die Wetter-Apps sind nämlich auch keine Hilfe. Woran liegt das?