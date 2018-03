Das Pferd war zu früheren Zeiten ein besonders wertvolles und starkes Tier, das sich kaum einer leisten konnte. Ein normaler Bauer hatte früher eher kein Pferd - der Königshof dagegen gleich mehrere. Das Hufeisen, das das Pferd schützt, gilt deswegen auch als Glücksbringer und Schutzschild für die Menschen - besonders für denjenigen, der zufällig eins am Wegesrand findet.

Früher wurden Hufeisen oft über eine Tür gehängt - damit es dem Teufel auf den Kopf fällt, wenn er herein kommt. Oder auch an den Mast eines Schiffes, um Schutz zu bringen. Wichtig dabei war, das Hufeisen wie ein U auf zu hängen, also dass die Öffnung nach oben zeigt. Das Glück, so heißt es, kann dann bleiben. Hängt man das Hufeisen falsch herum, mit der Öffnung zum Boden, fällt das Glück hinaus. Als C aufgehängt, mit der Öffnung nach rechts, soll das Hufeisen für Christus stehen. Bildrechte: Colourbox.de