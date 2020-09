Warntag: Nur wenige Sirenen in Thüringen können geforderte Warnsignale abspielen

Sechs Töne für je fünf Sekunden: Diese Warnsignale sollen Sirenen am Donnerstag um 11.00 Uhr eigentlich in ganz Deutschland abspielen. Am bundesweit ersten Warntag wird unter anderem auch mit dieser Technik der Katastrophenfall geübt. Viele Sirenen in Thüringen bleiben allerdings stumm oder heulen nur mit dem Dauerton auf, den viele vom Feueralarm kennen. Die Technik ist in vielen Orten zu alt.

Thüringen: Nur jede zehnte Sirene kann die Warntöne abspielen

Im Freistaat gibt es noch rund 2.300 Sirenen. Nur knapp 280 davon sind laut Innenministerium Thüringen technisch für die Signale am Warntag ausgerüstet. Der Großteil der Sirenen ist dagegen so alt, dass eine Umrüstung für die neuen Warntöne zu kompliziert ist. In einigen Landkreisen wird deshalb am Donnerstag nach MDR-Informationen gar keine Sirene ausgelöst. Dazu gehören etwa der Saale-Holzland-Kreis, der Kreis Nordhausen, der Eichsfeldkreis und die Stadt Gera. Der Kreis Nordhausen setzt stattdessen auf die Warn-App NINA. Im Ilmkreis erklingt am Donnerstag der normale Feueralarm. Das sind laut Innenministerium drei Töne von je 12 Sekunden Dauer mit je 12 Sekunden Pause zwischen den Tönen. Entwarnung wird mit einem Dauerton von einer Minute Länge gegeben.

Erster Test seit 30 Jahren

Am Donnerstagvormittag um genau 11 Uhr wird in Deutschland zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung die verfügbare Warntechnik getestet. Dann werden überall die unterschiedlichsten Warnmittel wie Sirenen, Apps wie NINA aber auch digitale Werbetafeln bundesweit ausgelöst und zeigen einen Probealarm an. Auch Rundfunksender sollen ihr Programm für die Warnungen unterbrechen. Um 11.20 Uhr folgt dann die Entwarnung. Damit will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zum einen die Technik durchtesten. Die sei anspruchsvoll und nicht mehr die gleiche wie vor 30 Jahren, sagte BBK-Präsident Christoph Unger im Interview mit MDR JUMP. Zum anderen wolle man mit den Menschen die Warnmeldungen einüben.

Die Menschen müssen auf solche Warnungen reagieren können. Sie müssen auch wissen, was sie dann zu tun haben.