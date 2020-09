Warntag: Pannen beim ersten Test des Katastrophenschutzes

"Wir wollen die Technik testen, die durchaus anspruchsvoll ist. Und das ist nicht mehr die gleiche Technik wie vor 30 Jahren": Das sagte Christoph Unger einige Tage vor dem großen Test des Warnsystems in Deutschland im MDR JUMP-Interview . Der Präsident des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hatte damit schon vorab auf die Möglichkeit von Pannen hingewiesen. Ein paar traten heute am bundesweiten Warntag tatsächlich auf.

Bildrechte: imago images / Marius Schwarz

Punkt 11.00 Uhr sollten im Freistaat die insgesamt 3.200 Sirenen ertönen. 11.20 Uhr sollten sie dann Entwarnung geben. Doch in vielen Orten, darunter Dresden und Leipzig blieben die Warnsirenen am Vormittag komplett stumm. Das Innenministerium wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Auch MDR JUMP hatte darüber berichtet, dass möglicherweise viele Sirenen im Sendegebiet nicht für die neuen Signaltöne gerüstet sind, die am Warntag eingesetzt werden sollten. Offen blieb aber, wie viele Sirenen in Sachsen betroffen waren. Laut Ministerium sollte eigentlich der "Signalprobe"-Dauerton (12 Sekunden lang) oder "Warnung vor einer Gefahr" (einminütiger auf- und abschwellender Heulton) eingesetzt werden. Warnmeldungen über die offizielle App NINA kamen bei Nutzern in Sachsen mit deutlicher Verspätung an.