Kita, Hort, Ämter - Neue Warnstreiks in Mitteldeutschland

Die Gewerkschaft Verdi hat für den 21. Oktober erneut zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. In Sachsen-Anhalt beteiligt sich außerdem die Erzieher-Gewerkschaft GEW am Streikaufruf.

In Sachsen sind die Beschäftigten in zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind dafür aber mehrere Betriebe und Behörden:

In Sachsen-Anhalt plant Verdi am Mittwoch Streiks in Magdeburg, im Landkreis Harz, in Halberstadt sowie in Dessau und Weißenfels. In Magdeburg sollen unter anderem die städtischen Kitas und die Trinkwasserversorgung bestreikt werden. Zum Streik sind unter anderem Beschäftigte der Verwaltung, der Bäder und der Kitas aufgerufen.