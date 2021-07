Hätten Warn-SMS beim Hochwasser Menschenleben gerettet?

Die USA, Kanada, Japan und Neuseeland, aber auch EU-Staaten wie die Niederlande, Rumänien oder Litauen warnen ihre Bürger bei Katastrophen durch Nachrichten auf das Handy. Und nach der Flutkatastrophe, die vor allem den Westen Deutschlands betroffen hat, fragen sich jetzt immer mehr Menschen: Warum machen wir das nicht auch? Hätten so Menschenleben gerettet werden können? Die Antworten auf Frage eins lautet, so sagen es Kritiker : Geiz, Parteipolitik und Besserwisserei. Und die auf Frage zwei: womöglich schon.

Grundlage der am Anfang des Artikels erwähnten Warnsysteme ist eine Technik namens Cell Broadcast. Und auch wenn das in der aktuellen Debatte immer ein bisschen durcheinandergeht: Das sind Nachrichten, die von den Funkmasten des Mobilfunknetzes an alle eingeloggten Handys geschickt werden können, aber eben keine SMS. Mit den Textbotschaften haben sie trotzdem einiges gemeinsam. Zum einen stammt die dahinterstehende Technik noch aus dem vorherigen Jahrtausend, zum anderen können selbst sehr alte Mobiltelefone diese Texte empfangen. Und das ist es ja, was man will – dass möglichst viele Menschen im Fall einer Gefahr konkrete Hinweise bekommen, wie sie sich schützen können.