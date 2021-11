Ab welchem Alter sollte man ein Instrument lernen?

„Stille Nacht“, „Leise rieselt der Schnee“, „Oh Tannenbaum“ - Langsam geht sie wieder los, die Zeit der Weihnachtslieder. Doch während früher in vielen Haushalten gesungen und musiziert wurde, werden die Songs heute oft gestreamt oder kommen von CD. Nur etwa 12 Millionen Menschen ab 14 Jahren in Deutschland musizieren nach Statistiken noch regelmäßig selbst. Dazu kommen zwei Millionen Kinder und Jugendliche. Unter den Erwachsenen liegen Gitarre sowie Klavier beziehungsweise Keyboard bei den Instrumenten vorn.

Wer mit der Musik anfängt startet in jungen Jahren aber auch oft mit der Blockflöte: Die Technik ist leicht zu lernen, man hat vergleichsweise schnell Erfolgserlebnisse – und das Instrument ist nicht allzu teuer. Aber apropos „junge Jahre“ – ab wann lohnt es sich eigentlich ein Instrument zu lernen? Während der Kontakt mit Gesang und Musik zu Hause und bei Angeboten wie der Musikalischen Früherziehung bereits im Kleinkindalter erfolgen kann, braucht es zum Start in die Instrumentalmusik ja zumindest ein paar mehr Voraussetzungen.

So um den Schuleintritt herum kann es also richtig losgehen, am besten mit motiviertem und motivierendem Lehrpersonal: Im Idealfall kann der Nachwuchs auch mal testen, welches Instrument ihm oder ihr eigentlich Freude macht: Die Klassiker wie Klavier, Gitarre oder eben Blockflöte – oder aber vielleicht Ukulele oder Percussion? Auch das Spielen einer Violine ist mit speziellen pädagogischen Konzepten schon ab vier Jahren möglich. Wobei die Feinmotorik da schon gut genug ausgeprägt sein sollte – sonst doch vielleicht noch ein bisschen warten. Zumal es so ist, dass man beim Lernen der Violine - im Gegensatz zum Beispiel zur Flöte – nicht wirklich gleich Erfolgserlebnisse hat.