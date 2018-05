Was bedeutet welche Waldbrandgefahrenstufe?

Die Gefahrenstufen werden auf Basis von Infos des Deutschen Wetterdienstes ermittelt. Dazu gibt es noch ein paar Verhaltensregeln, die man beachten sollte (und teilweise auch muss). In Sachsen ist offenes Feuer in Wäldern zum Beispiel verboten. Grillen, Lagerfeuern oder die Inbetriebnahme von Himmelslaternen sind generell untersagt. Rauchen ist in fast allen Bundesländern mindestens den Sommer über im Wald verboten. In Thüringen sogar das ganze Jahr.