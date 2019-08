Das kann jeder tun, um gestressten Bäumen zu helfen

Schleswig-Holstein möchte etwas für mehr Bäume und bessere Luft in Deutschland tun. Unter dem #Einheitsbuddeln hat das Land zu einer Aktion aufgerufen: Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, soll eine Tradition entstehen: Alle Menschen in Deutschland sollen an diesem Tag einen Baum pflanzen. Bäumepflanzen soll am deutschen Nationaltag selbstverständlich werden, so die Hoffnung. Pflanzen sollen die Menschen einen Baum im eigenen Garten, für einen Baum spenden oder sich bei Umweltorganisationen melden. Auch Comiczeichner und Musiker Ralph Ruthe möchte dafür 100 Bäume spenden.

