Diese Pflanzen haben giftige Zwillinge

Frühlingszeit ist Bärlauchzeit und der wird von vielen richtig gerne gesammelt. Kein Wunder, ob als Pesto, Soße oder in der Suppe - Bärlauch schmeckt super. Von März bis etwa Mitte Mai kann man ihn sammeln, danach blüht die Pflanze und schmeckt nicht mehr. Was beim Sammeln wichtig ist: Lieber ein bisschen mehr Zeit mitbringen und ganz genau hinschauen. Bringt ihr das falsche Kraut mit nach Hause, kann das fatal enden.

Das Maiglöckchen wächst nicht selten in direkter Nachbarschaft mit dem Bärlauch. Ohne Blüten sind diese zwei Pflanzen von Laien nur schwer zu unterscheiden. Bärlauch wächst einzeln aus dem Boden, hat keine Blattscheide und ist mattgrün. Die Blätter fühlen sich saftig an und riechen stark nach Knoblauch, vor allem, wenn ihr sie kurz zwischen den Fingern reibt. Maiglöckchen hingegen wachsen paarweise am Stängel und haben eine rote Blattscheide. Ihr Blätter glänzen an der Unterseite, sind dunkelgrün und eher ledrig. Auch die Herbstzeitlose, eine giftige krautige Pflanze, versucht als Bärlauch durchzugehen. Doch ihre Blätter sind viel dickfleischiger und anders als Bärlauch blüht sie im Frühling noch nicht.