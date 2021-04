Wackelzahnpubertät – Was ist das? Und was hilft dagegen?

Bildrechte: IMAGO / Westend61

„Trotz ist die jugendliche Form von Altersstarrsinn“ – dieser Satz stammt vom russischen Revolutionär Leo – sorry, Namenswitz –Trotzki. Ist wirklich so. Und wer Kinder hat, der wundert sich ja manchmal, wie viel Trotz in so einem Menschen drinstecken kann. Und zu welchen Lebensphasen.

Dass die Pubertät nicht einfach ist, weiß jeder. Aber viele Eltern kennen auch noch viele andere, frühere Trotzphasen bei ihrem Nachwuchs. Eine von ihnen ist die sogenannte Wackelzahnpubertät. Sie tritt so um das fünfte bis siebte Lebensjahr auf. Denn auch dann machen die Kinder körperlich einen großen Sprung nach vorn, wie in der „echten" Pubertät. Und das führt immer mal zu der Situation, dass der Körper eben einen Schritt weiter ist als der Geist. Die Gefühle kommen nicht so richtig hinterher.

Und das führt dann manchmal zu etwas unschönen Szenen. „Die Wackelzahnpubertät ist die Phase, die kommt, wenn ihr glaubt, endlich mal Ruhe zu haben vor all den Phasen, die das Leben mit Kindern begleitet“, so die Berliner Autorin und Bloggerin Andrea Zschocher, die ein Buch über diese herausfordernde Zeit geschrieben hat. Es heißt „Nicht mehr klein und noch nicht groß“ und beschreibt schon im Titel ziemlich genau das Problem.

Sehr wütend oder sehr anhänglich – manchmal auch beides

In der Wackelzahnpubertät entdeckten die Kinder ihre gesamte Gefühlspalette neu, so Zschocher. „Sie werden entweder sehr wütend oder sehr anhänglich. Sie wollen ihre Sachen packen und ausziehen und brauchen ganz besonders viel Aufmerksamkeit und Zuspruch.“ Kompliziert wird die Sache auch dadurch, dass die Gefühle dummerweise gleichzeitig auftreten können. Kinder sind also bebend vor Wut, einerseits. Sie wollen aber auch gleichzeitig geknuddelt und unterstützt werden, andererseits.

Wenn die Zähne wackeln, wackelt auch die Seele, könnte man sagen. Wie können Eltern nun am besten helfen (ohne selbst durchzudrehen)? Zuhören und Sicherheit bieten – aber gleichzeitig auch Grenzen setzen und auf die Einhaltung vereinbarter Regeln achten.

Klingt kompliziert? Ja, das ist es auch ein bisschen – aber wichtig. „In jeder Familie gibt es bestimmte Regeln. Und die sollten auch in Zeiten von Corona verlässlich gelten. Eltern sollten nicht, bloß weil sie müde sind und keine Lust auf Diskussionen haben, plötzlich Dinge erlauben, die sonst verboten waren", so Zschocher. Die Regeln bieten, auch wenn sie natürlich prima für Diskussionsstoff sorgen, den Kindern auch den nötigen Halt, den sie in dieser Phase voller für sie unverständlicher Veränderungen brauchen.

Nicht von der Wut anstecken lassen

Wichtig ist es, sich möglichst nicht von der Wut des Kindes anstecken zu lassen. Nicht jedem gelingt es, immer ruhig zu bleiben. Aber das sollte zumindest das Ziel sein. Und was man auch versuchen sollte: Das Kind will vielleicht ewig rumdiskutieren - aber darauf sollte man nicht einsteigen. Es bringt nämlich nix. Die lieben Kleinen hören nämlich gar nicht zu. Also: Nicht ewig erklären. Auch mal, freundlich, liebevoll und bestimmt eine Ansage machen.

Noch ein Tipp: Kindern neue Aufgaben zu übertragen, schwer, aber nicht zu schwer, kann auch ganz hilfreich sein. Das könnte zum Beispiel der Einkauf beim Bäcker in der Nähe. Wichtig ist, das Kind dabei auch nicht zu überfordern.