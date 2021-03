Spektakuläre Bilder von Vulkanausbruch auf Island

Die Befürchtungen, dass eine größere Eruption bevorstehen könnte bewahrheiteten sich dann aber doch nicht. Stattdessen strömte in einem Geldingadalir genannten Tal Lava aus einer Erdspalte. Noch in der Nacht gab es die ersten Bilder der Eruption und Fotos eines gespenstisch rot leuchtenden Himmels. In den folgenden Tagen türmte sich die Lava zu einem kleinen Kegel auf, der mittlerweile etwa 30 Meter hoch ist.