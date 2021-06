Vorverkaufsgebühren: Tickethändler CTS Eventim erleidet Rückschlag

Eventim sagt: ,Das ist die Vorverkaufsgebühr. Die ist in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen nämlich ausgeschlossen`. Und da steht tatsächlich drin, dass die im Ticketpreis enthaltene Gebühr nicht erstattet werden kann. Da sagen die Kunden aber: ,Sag mal spinnt ihr? Alles oder nichts! Das Konzert hat nicht stattgefunden, also will ich bis auf den letzten Cent mein Geld zurück!` Und zack ist der Fall beim Landgericht in München gelandet.