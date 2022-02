Welche Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig und sinnvoll?

Die Zellen altern, regenerieren sich nicht mehr so schnell, sind anfälliger für Missbildung und Erkrankung, wie etwa Krebs. Deshalb werden in diesem Lebensabschnitt Vorsorgeuntersuchungen wichtig, die der Gesunderhaltung und Vorbeugung dienen. Mediziner und Fernsehmoderator Dr. Carsten Lekutat zu den Unterschieden der Vorsorge:

Natürlich können sich Krankheiten, Tumore, Blutwerte auch unmittelbar nach einer Vorsorgeuntersuchung entwickeln. Aber: Der Arzt checkt in der Regel nicht nur das direkte Vorhandensein von Krankheitsanzeichen, wie schlechte Blutwerte oder Tumormarker. Vielmehr macht er sich auch ein Bild über die Gesamtsituation des Patienten und kann so einschätzen ob durch Erkrankungen in der Familie, also erbliche Vorbelastungen, durch die persönlichen Lebensgewohnheiten, wie Stress oder Rauchen und andere Faktoren ein erhöhtes Risiko für eine bestimmte Erkrankung besteht und unter Umständen die Untersuchungsintervalle verkürzt werden müssen.