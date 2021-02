Achtung vor Eiseinbruch: Zeichen für zu dünnes Eis

Zeichen für zu dünnes Eis

Bildrechte: IMAGO/Ralph Peters Auch wenn ein See zugefroren aussieht, kann das täuschen. Dünnes Eis erkennt man vor allem an dunklen Stellen. Gerade an fließenden Gewässern braucht das Eis länger, bis es richtig fest ist. Das bedeutet, dass es an Zu- und Abflüssen automatisch dünner ist. Das gilt auch, wenn noch Schnee auf dem Eis liegt. Gefrorene Flüsse und bewachsene Uferstellen solltet ihr nie betreten. Spätestens wenn es unter den Füßen knistert und knackt, solltet ihr schnell wieder an Land gehen.

DLRG-Experte rät von zugefrorenen Seen ab

Am dicksten ist das Eis an ruhigen, kleinen Seen. Einige Experten empfehlen eine Schicht von mindestens 15 Zentimetern. Erst dann könne das Gewässer relativ sicher betreten werden. Ullrich Weise von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Halle rät aber auch dann ab:

Wenn es an der einen Stelle 15 Zentimeter dick ist, kann es an der anderen Stelle ganz anders aussehen. Unter dem Eis bilden sich Hohlräume, die zum Brechen und Bersten führen können. Ich rate dazu, Eisflächen, die man nicht kennt, nicht zu betreten.

Niemals alleine aufs Eis

Unbekannte Eisflächen in der freien Natur solltet ihr vor allem dann nicht betreten, wenn ihr allein vor Ort seid. Denn dann kann keiner mehr helfen oder Hilfe holen. Informiert euch am besten auch über generelle Verbote. Zum Beispiel ist das Eislaufen auf dem gefrorenen Wasser der Talsperren in Sachsen grundsätzlich nicht erlaubt.