Das eigene Volleyball-Team in Großtreben

Samstagmorgen, kurz nach acht Uhr. Heute ist für Tina Kaufmann der große Tag. Denn ihr selbst organisiertes Volleyballturnier steht an. In der großen Sporthalle stand sie schon mit elf Jahren auf dem Feld. So zeitig hat sie angefangen, Volleyball zu spielen. Bis sie dann eine berufliche Perspektive gesucht hat.