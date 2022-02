Zensus 2022: Im Mai beginnt die Volkszählung

Nachdem die letzte Volkszählung - auch bekannt unter Zensus - 2011 stattgefunden hat, hätte die nächste im letzten Jahr durchgeführt werden müssen. Pandemiebedingt wurde der Stichtag allerdings um ein Jahr verschoben. Das bedeutet, ab dem 15. Mai 2022 wird in Deutschland wieder in großem Stil durchgezählt. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Bei dem Zensus handelt es sich um eine bundesweite Volkszählung, bei der statistisch grundlegende Daten die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben werden. Es geht also darum herauszufinden, wie viele Menschen in Deutschland leben sowie wie und wo sie wohnen. Diese Informationen werden auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Kommunenebene erfasst und ermöglichen somit flächendeckend sehr kleinräumige Auswertungen. Die Volkszählung gibt aber auch Auskunft über das Alter, Geschlecht und die Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner. Verantwortlich für die Durchführung des Zensus sind das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter.