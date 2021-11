Wie erkennt man einen Vitamin-D-Mangel?

Vitamin D kann eine ganze Menge. Um ganz genau zu sein, ist Vitamin D aber nicht nur ein Vitamin, sondern eine ganze Gruppe fettlöslicher Vitamine, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Besonders wichtig ist Vitamin D, wenn es um unseren Kalziumhaushalt und unsere Knochen geht. Außerdem können wir es nicht nur über unsere Nahrung aufnehmen, sondern auch mithilfe der Sonne ganz allein produzieren – das gibt es so bei keinem anderen Vitamin.

Gerade in den dunklen Jahreszeiten bekommen wir die Sonne deutlich weniger zu sehen. Laut NDR haben daher mindestens 30 Prozent der Deutschen von Oktober bis April zu wenig Vitamin D im Blut. Dabei gelten 30 Nanogramm pro Milliliter Blut als ideal, unter 20 Nanogramm spricht man dann von einem Mangel.

Mangelerscheinungen treten besonders häufig bei Menschen auf, die sich viel in geschlossenen Räumen und eher wenig an der frischen Luft aufhalten. Außerdem können eine falsche Ernährung, bestimmte Medikamente, eine Schwangerschaft oder Krankheiten, wie Niereninsuffizienz, einen Mangel auslösen. Da der Körper Vitamin D für ganz viele verschiedene Abläufe braucht, sind die Symptome ebenso unterschiedlich. Sie reichen von Haarausfall, einer erhöhten Anfälligkeit für Infekte bis hin zu Gliederschmerzen und Migräne. Außerdem werden Atemwegsinfekte, depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen und schlecht heilende Knochenbrüche wahrscheinlicher.

Ein langfristiger Mangel kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn der Verdacht besteht, kann beim Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Es gibt außerdem Selbsttests aus der Apotheke, bei denen aber Vorsicht geboten ist. Oft zeigen sie die Werte nicht korrekt an, weshalb es schnell zu einer Überdosierung kommen kann. Auf der sicheren Seite ist man also in jedem Fall, wenn man sich beim Hausarzt testen lässt. Da in den meisten Fällen fehlende Sonnenstrahlung die Ursache des Mangels ist, kann es auch schon reichen, regelmäßig für rund 10 Minuten nach draußen zu gehen.

Von Oktober bis März ist die Sonnenstrahlung in Deutschland aber nicht stark genug, damit unser Körper genug Vitamin D bilden kann, so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Unsere Speicher können wir dann aber ab März wieder auffüllen. Unser Körper denkt nämlich mit und kann das Vitamin in unserem Fett- und Muskelgewebe relativ lange speichern, so sind wir im Normalfall auch im Winter gut versorgt. Es gibt außerdem auch einige Lebensmittel, die Vitamin D liefern – zum Beispiel Eier, Hering, Lachs oder Milchprodukte, wie Käse und Butter.

Für einige Menschen kann es sinnvoll sein, ihren Bedarf an Vitamin D durch zusätzliche Tabletten oder andere Mittelchen zu decken. Dazu zählen diejenigen, die ein besonders hohes Risiko für einen Mangel haben, beispielsweise Heimbewohner, ältere Menschen, Raucher oder dunkelhäutige Menschen, die durch den höheren Melaningehalt ihrer Haut stärker vor UVB-Strahlung abgeschirmt sind.