Nur vier Tage pro Woche arbeiten - Kann das funktionieren?

Wirtschaftsforscher sehen den Vorschlag kritisch. Oliver Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik am Institut für Wirtschaftsforschung Halle glaubt nicht, dass ein hundertprozentiger Lohnausgleich leistbar ist. „Da können höchstens Mittelwege in Verhandlungen zwischen Unternehmen und Beschäftigten gefunden werden“, so Holtmöller. Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher sieht das so. Er sagt: Die gesamte deutsche Wirtschaft ist in der Coronakrise gerade ziemlich angeschlagen. Die vorhandene Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen und damit mehr Menschen weniger Stunden arbeiten zu lassen, sei aber ein kluger Vorschlag, so Fratzscher.