Warum stechen Mücken und was hilft dagegen?

Es gibt aktuell sehr viele Mücken. Was damit zusammenhängt, dass sehr gute Wetterbedingungen waren. Wir hatten eigentlich einen milden Winter und hatten jetzt warme Tage. Gleichzeitig aber auch immer mal wieder Regen. Das sind optimale Wetterbedingungen, damit Mücken sich entwickeln können.

Aber dass es mehr Summen um uns herum und damit mehr Mücken gibt, glaubt Daniela Franzisi nicht. Wie in jedem Jahr gibt es natürlich Gebiete, die die Mücken bevorzugen. Gerade am Wasser um Seen und Flüsse halten sie sich besonders gerne auf.