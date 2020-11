Kulturbranche in der Not: „Es geht um Existenzen!”

Seit März finden keine Konzerte mehr statt, wie wir sie kennen. Und das, was stattfand, waren Notlösungen wie Autokinokonzerte oder Shows mit Plexiglasboxen. All diese Konzerte mussten mit viel weniger Besuchern auskommen. „Das ist nichts zum Geld verdienen, tatsächlich!“, sagte Sänger Johannes Oerding über seine eigene Corona-Konzertreihe im Stadtpark in Hamburg. Fünfzehn Mal hatte er jeweils vor nur 880 Zuschauern gespielt. Alles für sein Team.