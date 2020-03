MDR JUMP-Test: Wie gut sind die neuen Einkaufswagen 2.0?

02.03.2020 | 15:37 Uhr

„Der modernste Einkaufswagen der Welt!“ – Damit wirbt ein Supermarkt in Halle. Ein Produkt aussuchen, scannen, im Einkaufswagen ablegen, fertig. Ganz ohne lästiges Ein- und Auspacken am Kassenband. Doch funktioniert das wirklich so gut? Unser Moderator Timo Close macht den Test!