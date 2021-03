Wer verspielt ist führt glücklichere Beziehungen

Fragt man Menschen, was ihnen am Partner wichtig ist, dann gehört Humor sicherlich zu den Top antworten. Wer über sich selbst lachen kann, gerne mal für Abwechslung in seinem Leben sorgt, der gilt als verspielt. Und verspielt sein soll einige Vorteile im Alltag bringen, haben Forscher der Uni Halle und der Pennsylvania State University jetzt rausgefunden.

Spielerisches Verhalten erwünscht

Für ihre Untersuchung haben die Wissenschaftler eine ganze Reihe verschiedener Studien ausgewertet. So neigen verspielte Menschen, also Menschen die gerne improvisieren und sich an Gedankenspielen erfreuen, weniger zu Depressionen.

Besonders bemerkenswert ist aber, dass Verspieltheit offenbar tatsächlich ein wichtiges Kriterium für die Partnerwahl ist. "Unsere Literaturübersicht und Studien aus dem Labor zeigen, dass spielerisches Verhalten zum Liebesleben der meisten Menschen beiträgt", sagt Kay Brauer, einer der Autoren der Studie.

Manche Aspekte nicht ausreichend erforscht

"Spielerische Verhaltensweisen wie das Überraschen des Partners, das Nacherzählen und Nachspielen von gemeinsamen Erlebnissen mit dem Partner oder das gemeinsame Gestalten von neuen Erfahrungen steuern oft zum Glück und zur Langlebigkeit von Beziehungen bei", so der Hallenser Psychologe. Das passt auch zu Umfragen, die Brauers Co-Autor vor Jahren bereits durchgeführt hat. Auch dort kam heraus, dass sich sowohl Männer als auch Frauen verspielte Partner wünschen.

Die Forscher glauben, den Mechanismus dahinter verstanden zu haben. Verspieltheit führt ihrer Theorie nach zu positiven Emotionen und die wiederum dazu, dass die Liebe frisch bleibt. Außerdem seien verspielte Menschen möglicherweise besser in der Lage, zwischenmenschliche Spannungen abzubauen. So könne das Konfliktpotential in der Partnerschaft niedrig gehalten werden.