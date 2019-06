Zu viel Essen in der Tonne: Wird "Containern" bald erlaubt?

Too Good To Go Too Good To Go

Die kostenlose App (iOS und Android) verbindet Nutzer mit Restaurants, Hotels und Fast-Food-Ketten. Die bieten etwa zubereitete Mahlzeiten, die sie nicht an Kunden bringen können, zu deutlich reduzierten Preise an. Das klappte im Test des MDR-Magazins Umschau gut. Tester Rico Drochner sagte: "Alle Produkte, die ich heute gebucht habe, habe ich auch bekommen. Wenn man also tagsüber die Abholzeiten checkt und die in den Tagesablauf passen, kann man wirklich Geld sparen und was gegen Verschwendung tun."