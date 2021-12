Verrückte Wissenschaft 2021 - Die lustigsten Studien

Da ist zum Beispiel die Arbeit , die australische und US-amerikanische Forscher im Juli veröffentlicht haben: Das Team um David Alais von der University of Sydney hat sich mit der Frage befasst, warum wir Menschen überall Gesichter zu sehen glauben – also auch in der Natur oder in Alltagsgegenständen wie einem Toastbrot, einem Hydranten oder einem Küchenherd. Stichwort: Dinge mit Gesicht .

Die Crème de la Crème der schrägen Wissenschaft trifft sich eigentlich einmal im Jahr an der prestigeträchtigen Harvard University in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Dann werden im Herbst die Ig-Nobelpreise verliehen. Ausgesprochen wird das Wort „ignoble“, was so viel wie unehrenhaft bedeutet. Wegen der Pandemie fand die Gala in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge leider nur online statt. „Ihr könnt dabei jede verdammte Sache machen, die ihr wollt“, sagte die Zoologin Sabine Begall von der Universität Duisburg-Essen in einer kurzen Eröffnungsrede. „Schreit euer Handy an oder esst etwas.“