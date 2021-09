Das sind die verrücktesten Kalender 2022

In rund 4 Monaten ist das Jahr 2021 auch schon wieder rum. Einige fangen schon an Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder haben sie längst schon verpackt. Anderen geht das zu weit und sie fangen lieber kleiner an. Zum Beispiel mit einem Kalender fürs nächste Jahr. Die gehen nämlich gerade so langsam in den Verkauf. Die Auswahl ist dabei riesengroß.