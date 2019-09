Verkehrsrecht: Hättest du hier richtig gehandelt?

Bedeutet: Nähert sich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn haben "Alle übrigen Verkehrsteilnehmer sofort freie Bahn zu schaffen". Die Fahrer der Einsatzfahrzeuge dürfen in dieser Situation also nicht die Verkehrsregeln missachten. Aber: Paragraf 35 Straßenverkehrsordnung besagt auch:

In ganz dringenden Fällen brauchen sich die Fahrer von Einsatzfahrzeugen dieser Behörden also nicht an die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu halten. Ein Fahrzeug ausschließlich mit Blaulicht hat aber grundsätzlich keine Sonderrechte. Autofahrern soll dann nur signalisiert werden, besonders aufmerksam zu sein.

Unbedingt muss man eine rote Ampel überfahren, wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn nähern. Juristen begründen das damit, dass die Pflicht für eine freie Bahn zu sorgen wichtiger ist als das Halteverbot. Wird man dabei geblitzt, wird einem das nicht angelastet. An einer grünen Ampel bleibt man dagegen so lange stehen, bis alle Einsatzfahrzeuge vorbei sind. Dann darf man auch weiterfahren. An einer Kreuzung haben Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn in jedem Fall die Vorfahrt.