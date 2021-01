Kommt eine Helmpflicht für Radfahrer?

Schon im Vorfeld des Verkehrsgerichtstags, der am Freitag in Goslar stattfindet, kochte die Debatte wieder hoch: Helmpflicht für Radfahrer, oder nicht? Ansgar Staudinger, der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstags halte wenig von einer Pflicht zum Helmtragen, war da zu lesen. Bei der Eröffnung am Freitagvormittag sah er sich genötigt, einiges klarzustellen: