Die Preise für Benzin und Diesel schwanken heftig: Vor allem morgens können die Spritpreise um bis zu 14 Cent in die Höhe schnellen und dann am späten Nachmittag und am Abend wieder deutlich sinken. Die Preisschwankungen haben aber nicht nur etwas mit der Tageszeit, dem Wochentag oder einem möglichen Ferienbeginn zu tun. Auch regional gibt es deutliche Unterschiede. Der ADAC vergleicht regelmäßig die Kraftstoffpreise bundesweit. Aktuell tanken Autofahrer vor allem in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und Sachsen am teuersten. Während man in Hamburg nur 1,256 Euro für den Liter Super E10 bezahlt, kostet in Sachsen-Anhalt der Liter mit 1,326 Euro pro Liter im Schnitt gleich sieben Cent mehr.