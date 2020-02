Gesucht, geklickt, gefunden?

Freunde über das Internet zu finden ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Onlinegruppen für Zugezogen zählen oft Tausende Mitglieder. Soziale Netzwerke wie Facebook und Messenger wie WhatsApp machen es leicht, neue Leute kennenzulernen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und manchmal hilft der globale Kosmos des Netzes dabei, sich vor der eigenen Haustür zu engagieren. Doch bestehen diese Online-Bekanntschaften auch den Realitäts-Check?

Auch die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Neue Modelle sprießen aus dem Boden, weil der Job nicht mehr an einen festen Schreibtisch gebunden ist. Wie selbstverständlich sich viele im Netz bewegen, zeigt die vierteilige Reportagereihe "Verbunden". Sie widmet sich dem digitalen Leben einer Generation, für die Online-Sein aus Alltag und Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken ist.

Almke Oncken ist online, um offline Gleichgesinnte zu treffen. Über Foodsharing.de kämpft sie mit anderen gegen Lebensmittelverschwendung, über Telegram-Gruppen sucht sie Kletterbegeisterte und Pflanzenliebhaber in der Nachbarschaft. Etwas, was für Almke nur online funktioniert: "Ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Leute auf der Straße anzusprechen, ob sie Pflanzen für mich hätten." Auch ihre beste Freundin Mareike hat sie mithilfe von Couchsurfing kennengelernt. Zusammen nehmen sie gerne beim Running Dinner teil - einem Abendessen mit Fremden.

Übersetzerin Anja Müller kündigte trotz Bedenken aus ihrem Umkreis ihre Wohnung und zog in ihr Auto. Alles Hab und Gut - verstaut in 13 Kisten. Sie kann von überall aus arbeiten, vorausgesetzt sie hat Netz. "Immer mehr Menschen können unabhängiger und mobil arbeiten - ob sie nun im Camper leben oder in verschiedenen wechselnden Orten“, ist sie überzeugt. Zwischen Sonnenaufgängen, Stellplatzsuche und schlechten Empfang gründete sie die "Camper Nomads" eine Plattform für Gleichgesinnte. Doch sie träumt von Größerem.