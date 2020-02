Roman Topp - Vom Netz zum Netzwerk

Dass das Netzwerken sein Leben einmal derart bestimmen würde, hat er nicht gedacht, als er 2010 aus beruflichen Gründen nach Karlsruhe zog. Anschluss zu finden fiel ihm zunächst schwer. "Ich bin alleine in Cafés gegangen, in der Hoffnung, mich da am Nebentisch in Gespräche einzuklinken", erzählt er. Als alle Bemühungen nicht fruchteten, gründete er eine Facebook-Gruppe. Das Ziel: Gleichgesinnte finden, die ebenfalls in Karlsruhe nach neuen Kontakten suchten.