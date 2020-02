Almke Oncken - Freundschaft in 3 Gängen?

Almke Oncken ist eigentlich kein Online-Mensch. Das zumindest sagt sie von sich selbst. Und doch ist sie auf Plattformen wie Couchsurfing und Foodsharing aktiv und vernetzt sich in Nachbarschaftsgruppen. Sie ist online, um offline neue Menschen zu treffen. Auch deshalb meldet sie sich gerne beim Running Dinner an.

Das Running Dinner ist ein Drei-Gänge-Menü, das online und von verschiedenen Veranstaltern organisiert wird. Jeder Teilnehmer meldet sich mit einem Kochpartner auf der jeweiligen Online-Plattform an. Pro Abend kocht jedes Team einmal in der eigenen Küche und ist für die anderen Gänge bei anderen eingeladen.

„Wenn man so in Freundeskreisen unterwegs ist, lebt man ja auch ein bisschen in so ‘ner Blase und beim Running Dinner sind vielleicht auch ein paar Leute dabei, die irgendwie anders ticken.“