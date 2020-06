Darum solltet ihr euren Stromzähler fotografieren

Die Verbraucherzentralen raten, am 30. Juni die Zählerstände für Strom und Gas abzulesen. Hintergrund ist die Mehrwertsteuersenkung, die ab 1. Juli in Kraft tritt. Auch Energieversorger müssten demnach von Juli bis Dezember die Steuersenkung von 19 auf 16 Prozent an die Kunden weitergeben. Die Erstattung kann dann mit der Jahresabrechnung erfolgen.