Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen: Bald keine Werbung mehr für ungesunde Lebensmittel?

Etwa 9,5% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter zwischen 3 und 17 Jahren leiden an Übergewicht. Das kann nicht nur zu schwerwiegenden Krankheiten führen, sondern auch das ganze Leben beibehalten werden. Um dem entgegenzuwirken, fordern Verbraucherverbände und Mediziner ein Werbeverbot von ungesunden Lebensmitteln.

Werbung hat Einfluss auf Kinder. Und die sehen, wie eine Studie der Universität Hamburg herausfand an einem Tag etwa 15 Werbespots für ungesunde Lebensmittel. Verbraucherverbände und Mediziner schlagen deshalb vor solche Werbespots in TV, Radio und Streaming zwischen 6 und 23 Uhr zu verbieten. Außerdem soll keine Plakatwerbung im Umkreis von 100 Meter zu Schulen, Kitas und Co. platziert werden. Auch Influencer-Werbung von ungesunden Lebensmitteln soll zum Schutz der Kinder verboten werden. Davon ausgenommen wären Werbungen über gesunde Lebensmittel, die von der Weltgesundheitsorganisation als solche eingestuft wurden.