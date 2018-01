Fernreisen vom Discounter Für wen lohnen sich die Sparpreis-Fernflüge von Aldi?

Wer die Flugtickets zum Schnäppchenpreis will, muss online einen Reisegutschein kaufen. Der kann für die acht Fernziele Bangkok, Phuket, Havanna, Cancún (Mexiko), Montego Bay (Jamaika), Puerto Plata und Punta Cana (Dominikanische Republik) oder Varadero (auf Kuba) verwendet werden. Bis Ende Januar gibt es die Gutscheine, bis Mitte Februar muss man sie einlösen. Wer den Gutschein nicht in Flüge umwandelt, hat Pech. Das Geld gibt es nicht zurück.

Wer die Gutscheine für Fernflüge bucht, sollte vorher das Kleingedruckte ganz genau lesen: Reisen kann man nur zwischen Mitte April bis spätestens Ende Juni. Damit können Familien mit Kindern im Schulalter die Gutscheine nicht für die großen Sommerferien nutzen. Außerdem sind die Tage um Pfingsten (18. bis 25. Mai) vom Anbieter ausgeschlossen. Damit gehen Familien in Sachsen leer aus. In Sachsen-Anhalt liegen die Ferien früher, vom 11. bis 19. Mai. Thüringen hat dieses Jahr gar keine Pfingstferien. Auch das ist ungünstig: Wirklich festlegen können sich Reisende beim Datum nicht. Je nach Verfügbarkeit der Flüge können sich die Reisetage ändern.

Zudem sind Flüge in einigen Zeiträumen zum gewünschten Ziel nicht möglich oder kosten 80 Euro Aufpreis. Schließlich sind je nach Flugziel auch noch bestimmte Reisetage vorgeschrieben. Das macht das Ganze etwas zum Glücksspiel mit vielen Bedingungen. Die Flüge starten von den Airports Köln-Bonn und Düsseldorf. Wer von München fliegen möchte, muss einen Aufpreis von 80 Euro zahlen. Andere Flughäfen sind nicht möglich. Daher müssen wohl viele auch das Bahnticket zum Flughafen, das im Preis mitenthalten ist, in Anspruch nehmen.

Die Kontingente sind begrenzt. Wenn also Reiseziele oder Termine ausgebucht sind, muss man flexibel sein. Wer zeitlich nicht an bestimmte Reisezeiten gebunden ist und vielleicht auch offen, was den Urlaubsort angeht, kann durchaus ein Schnäppchen machen. Wer allerdings nicht flexibel sein kann, sollte sich lieber nach anderen Angeboten umschauen, raten Verbraucherschützer. Sie empfehlen zudem, die Angebote genau mit anderen Reisen zu vergleichen. Der Discounter Lidl beispielsweise verkauft 2018 auch Reisen zu fernen Urlaubszielen etwa in Thailand für unter 500 Euro. Im Preis sind aber nicht nur die Flüge sondern auch Hotel und Frühstück enthalten.