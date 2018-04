Ein Bewerbungsgespräch ist für viele Menschen eine Stresssituation. Völlig fremden Menschen muss man auf einmal Auskunft über sich geben. Gleichzeitig schwingt die Angst mit, dass man versagt und den Job nicht bekommt. Doch man muss nicht jede Frage beantworten. In unserer Checkliste findet ihr verbotene Fragen. Sollte euch in einem Bewerbungsgespräch so eine Frage gestellt werden, müsst ihr sie nicht beantworten und dürft den Personaler darauf hinweisen, dass ihn das nichts angeht. Wer Angst hat, dass ihm das negativ ausgelegt wird, darf auch einfach lügen. Denn eure Privatsphäre geht den möglichen neuen Chef nichts an.