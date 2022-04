Seit 50 Jahren Pflicht im Auto: Wie wichtig ist der Verbandskasten noch für den Ernstfall?

In den meisten Autos liegen der kleine Kasten oder die Tasche mit dem auffälligen weißen Kreuz im Kofferraum oder stecken dort hinter einer Klappe. Die meisten Autofahrer nehmen nur den Verbandskasten in die Hand, um das Ablaufdatum zu prüfen. Die wenigsten wissen aber, welcher Inhalt im Kasten drin ist und wie der richtig genutzt wird. Das kann im Ernstfall zum Problem werden.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker / Stephan Schulz

Anfang der 1970er war Autofahren im Vergleich zu heute sehr gefährlich. 1970 starben 19 193 Menschen im Straßenverkehr in Deutschland, bei knapp 14 Millionen Autos. Zum Vergleich: 2021 kamen 2569 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland ums Leben, bei etwa 59 Millionen angemeldeten Fahrzeugen. Krankenwagen brauchten damals lange, um einen Unfallort zu erreichen. Autofahrer sollten schneller als bisher Erste Hilfe leisten können. Daher führte der Gesetzgeber zum 1. Januar 1972 die Pflicht zum Mitführen eines „Kfz-Verbandkastens“ ein, wie die Box oder Tasche offiziell heißt. Die meisten Autofahrer sprechen dagegen vom „Verbandskasten“ mit einem „s“ in der Mitte. Seit 1972 muss jedes Auto nach Paragraf 35h der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Erste-Hilfe-Material an Bord haben. Das ist in der der DIN 13164 festgelegt, die auf jedem Verbandskasten aufgedruckt ist.