Veranstaltungen am Pfingstwochenende: Das dürft ihr nicht verpassen

Aufgrund der Corona-Krise haben sich viele Veranstalter dafür entschieden, ihr Event online stattfinden zu lassen. Ihr könnt also zum Beispiel ganz bequem von zu Hause aus teilnehmen. Das gilt für das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Anstatt schwarzer Gestalten in der Stadt gibt es ein umfangreiches Programm im Livestream. Mehr Informationen dazu gibt es hier.