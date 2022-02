Das erste vegane Ei ist da – aber wie schmeckt so was?

Eine Milliarde – das ist eine Zahl mit neun Nullen. Und es ist ziemlich schwer, sich diese Zahl vorzustellen. Noch schwieriger wird es, wenn es sogar um 19,9 Milliarden geht. Doch genau so viele Eier werden jedes Jahr in Deutschland verbraucht. Statistisch sind das 239 Eier pro Kopf und Jahr. Die neuesten Zahlen stammen von 2020 – und sie gehen seit Jahren immer weiter nach oben. Nun heißt das natürlich nicht, dass jeder von uns 239 hart- oder weichgekochte Eier im Jahr isst, die große Menge kommt auch dadurch zustande, dass Eier in anderen Lebensmitteln wie etwa Nudeln verarbeitet werden.

Aber Tatsache ist: Der Bedarf an Eiern wird immer größer – und nicht weniger als 42,9 Millionen Legehennen waren in Deutschland zuletzt nötig, um ihn zu decken. Genau genommen ist es sogar so, dass selbst diese unvorstellbar vielen Tiere ebenjenen Bedarf nur zu knapp drei Vierteln decken. Der Rest an Eiern muss importiert werden. Von den 5,9 Milliarden nach Deutschland eingeführten Eiern stammt der Großteil aus den Niederlanden.

Immer mehr Veganer in Deutschland

Nun ist, wie wir wissen, Ei nicht gleich Ei – es kommt darauf an, ob die Tiere in Bio-, Freiland- oder Bodenhaltung leben. Der Großteil der in Deutschland produzierten Eier – etwa 60 Prozent - stammt allerdings nach wie vor aus der Bodenhaltung. Wer sich für Tierschutz einsetzt, findet das kaum ok. Hinzu kommt: Mehr als 1,1 Millionen Menschen in Deutschland leben vegan oder verzichten zumindest weitgehend auf tierische Produkte, die Zahl steigt seit Jahren. Für diese Menschen könnte ein Produkt interessant sein, dass es seit Kurzem in der Schweiz gibt: vegane hartgekochte Eier auf Soja-Basis.