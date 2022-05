Vatertag feiern: So wird es ein guter Tag für die ganze Familie!

Eine Frage wird in den WhatsApp-Gruppen von Familie und Freundeskreis in den Tagen vor dem Männertag jedes Jahr gestellt: Wo wollen wir langlaufen und wer plant das Ganze? Es soll schließlich eine gute und machbare Tour werden, auf der alle Spaß haben und sich wohlfühlen. Auf der Route liegt dann idealerweise auch der eine oder andere Punkt zum Einkehren und Stärken.

Dieses Jahr ist es tatsächlich so ein lustiges T-Shirt. „Der Mann 2022“ und „Der Papa 2022“. Und alle Produkte rund ums Bierkühlen funktionieren auch ganz gut. Und auch so Gadgets wie ein sprechender Flaschenöffner. Aus meiner Sicht sollten Kühlbox und auch Musik auf jeden Fall dabei sein.

Wir alle wissen, am nächsten Tag sieht es oft nicht ganz so gut aus. Hast du noch Tipps zum Kater-Vorbeugen?

Ab und an mal ein Wasser trinken. Viel an die frische Luft gehen. Und in meiner Heimat am Steinhuder Meer da hilft es, ab und an mal Fisch zu essen.