So wichtig ist die Vater-Tochter-Beziehung

Die ersten 42 Jahre seines Lebens konnte der Rapper Jay-Z nicht schwimmen. Musste man halt auch nicht auf den Straßen von Brooklyn. Dann kam aber seine Tochter Blue Ivy auf die Welt, im Jahr 2012 war das. Und der Mega-Star stieg ins Becken, um zu lernen. Nur als Schwimmer würde er seine Tochter in Sicherheit bringen können, sollte sie eines Tages einmal versehentlich im Wasser landen. „Es ist eine Metapher für unsere Beziehung: Wenn sie jemals ins Wasser fallen würde, und ich könnte sie nicht retten – das will ich mir einmal vorstellen“, so der Musikproduzent.