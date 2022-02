Seit Valentinstag: Trauernder Schwan aus Eichsfeld endlich nicht mehr allein

So ein Happy End hätten sich selbst Drehbuchschreiber in Hollywood nicht besser ausdenken können. Am Valentinstag wurde der schwarze Schwan von Heilbad Heiligenstadt mit einem anderen Trauerschwan aus dem Eichsfeld vereint, der auch vor kurzem den Partner verloren hatte. Die beiden Tiere verstehen sich offenbar gut miteinander.

"Die Tiere fallen dann in ein tiefes Loch"

Seit den neunziger Jahren lebte im Kurpark der Thüringer Stadt ein Paar Trauerschwäne. So wird die ursprünglich aus Australien stammende Vogelart wegen ihres komplett schwarzen Gefieders genannt. Die beiden auffälligen Schwäne waren ein beliebtes Fotomotiv bei Parkbesuchern und Touristen. Die teilen ihre Bilder häufig auch im Internet und dort fiel Alexander Franke im November etwas auf. Er kümmert sich für die Touristinformation von Heilbad Heiligenstadt auch um die Social-Media-Kanäle der Stadt und sagte MDR JUMP:

Ich betreue Instagram und Facebook und bekomme mit, wenn die Leute unsere Schwäne fotografieren. Und da waren oft nur noch Fotos von einem einzelnen Schwan zu sehen.

Blick auf die markante St. Marien-Kirche in Heilbad Heiligenstadt Bildrechte: MDR/Blanka Weber Offenbar war im November das ältere der beiden Tiere gestorben oder vom Fuchs geholt worden. Für den anderen Trauerschwan war das ein schwerer Schlag.

Die Tiere leben streng monogam und können richtig in ein tiefes Loch fallen, wenn ihr Partner nicht mehr da ist. Bei unserem Schwan hat sich die Lage in den letzten Tagen sehr verschlechtert. Der saß allein vor den spiegelnden Scheiben der Turnhalle und hat sein Spiegelbild angegackert und ist aufgebraust.

Hilfe für ihren heftig trauernden Schwan fand die Stadt im nahen Bernshausen am Seeburger See. Das gehört genauso wie Heilbad Heiligenstadt zum Eichsfeld, liegt aber in Niedersachsen.

"Wir haben keinen Trauerschwan mehr, aber für das Tier ist das besser"

Auch am Seeburger See vermisste ein Trauerschwan den verschwundenen Partner. Eddi war Mitte Dezember aus seinem Gehege bei Familie Kurth verschwunden. Zurück blieb Tina, die ihre Halter vor Jahren mit Eddi als Jungtiere geschenkt bekommen hatten. Die Halter suchten mit Aushängen nach dem verschwundenen Schwan. Doch die Suche blieb erfolglos. Auf den Aushängen fand dann auch Alexander Franke aus Heilbad Heiligenstad die Telefonnummer der Halter und meldete sich.

Wir haben dann mit Experten gesprochen, auch von der Vogelschutzwarte. Und die haben uns gesagt: Eine Zusammenführung mit dem anderen Tier aus dem Eichsfeld wäre für unseren Schwan besser. Besser, als wenn der warten müsst, bis wir wieder einen zweiten Trauerschwan für den Kurpark kaufen können.

So wurde der Trauerschwan am Valentinstag eingefangen. Das ging erstaunlich einfach, weil das Tier von seiner Trauer so erschöpft war, sagt Alexander Franke.

Bildrechte: Privat / Julian Kurth Wir haben leider keinen Schwan mehr, aber für das Tier gibt es ein Happy End in Bernhausen am Seeburger See. Herr Kurth hat uns schon erzählt, dass die beiden Tiere auf Tuchfühlung gegangen sind und sich gut verstehen. Unser Tier ist zurückhaltend und wurde Felix genannt. Und Tina zeigt ihm Stall und Gehege.