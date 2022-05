U2-Überraschungsgig in Kiew

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat uns eingeladen, in Kiew zu spielen und unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen und das haben wir getan.

Zur Sicherheit fand das Konzert gut geschützt in einer Bahnstation der Metrow statt. Einige Hundert Zuschauer konnten sich über Songs wie With Or Without You, Desire und Sunday Bloody Sunday freuen und mitsingen.