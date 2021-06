Was steht wirklich im UFO-Bericht der US-Regierung?

Die ernüchterndste Erkenntnis gleich zu Beginn. Die Taskforce, die klären sollte, was hinter zahlreichen UFO-Sichtungen beim US-Militär steckt, konnte keine Beweise dafür finden, dass hinter den Flugobjekten wirklich Außerirdische stecken. Aber ausschließen könne die Kommission es eben auch nicht.

Sicher ist laut Bericht nur, dass es sich bei diesen Objekten nicht um geheime Regierungstechnologie handelt, die eigentlich niemand sehen sollte. Das sei aber auch die einzige endgültige Schlussfolgerung, die der Bericht trifft, schreibt die New York Times .

Dass die Flugobjekte extrem schnell und wendig seien, könne weiterhin nicht erklärt werden. Die Theorie, dass es sich bei den Phänomenen um Wetterballons oder ähnliches handelt, könne nicht in allen Fällen zutreffen, heißt es in dem Bericht, denn das würde Daten über Windgeschwindigkeiten und -richtungen widersprechen.

Seit 1947 der Pilot Kenneth Arnold bei einem Erkundungsflug im US-Bundesstaat Washington eine Formation von neun unbekannten Flugobjekten gesehen haben will, befinden sich die USA mehr oder weniger im UFO-Fieber. Im selben Jahr ereignete sich in der Nähe der Kleinstadt Roswell ein Vorfall, der von vielen bis heute für einen UFO-Absturz gehalten wird.

Während des Corona-Lockdowns haben UFO-Sichtungen in den USA wieder zugenommen. Und Ex-Präsident Barack Obama heizte das UFO-Fieber weiter an, als er in einer Talkshow sagte, dass er beim Thema UFOs nicht alles preisgeben könne.