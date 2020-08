Urteil: Wer zahlt für überfällige Sanierung der Wohnung?

Innerhalb eines Jahres bekam sie zwei Mieterhöhungen ins Haus. Einmal wurde die Miete um 190 Euro erhöht, im nächsten Brief um weitere 240 Euro. Die Frau zog vor das Landgericht in Düsseldorf und wehrte sich gegen die hohe Miete. Und erzielte einen Teilerfolg. Das Gericht kippte die Erhöhungen teilweise, die Arbeiten an dem Haus ließen die Richter aber dennoch als Modernisierung durchgehen. Die Klägerin hätte nicht dargelegt, dass Mängel eine Instandsetzung erfordert hätten. Deshalb müsse sie die Umlage auf die Mietkosten hinnehmen. Bei einem Mangel hätte der Vermieter zahlen müssen. Nun blieb der Klägerin nur noch der Bundesgerichtshof.