Urteil: Kinderwunschbehandlung von der Steuer absetzbar?

Bildrechte: Thomas Kinschewski

Das Finanzgericht hat gesagt, Leute, die Zeiten ändern sich. Auch mit 40 ein Kind zu kriegen, ist doch völlig normal. Und wir wissen alle, auch alleinerziehende Mütter sind in der Lage, Kinder groß zu bringen und zu vernünftigen Menschen heranzuziehen. Da darf es also keine Rolle mehr spielen, ob man in einer Beziehung lebt oder nicht.