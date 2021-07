Urteil: Fitnessstudios müssen Beiträge aus dem Lockdown erstatten

Seit die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, ist die Frage offen, was mit den Beiträgen passiert, die die Mitglieder während des Lockdowns bezahlen mussten. Manche Studios erstatten sie einfach. Viele verlängern aber auch die Vertragslaufzeiten um die Zeit, in der die Studios geschlossen waren.

Die Begründung des Studios: Die geschuldete Leistung, also die Benutzung des Fitnessstudios, könne ja jetzt jederzeit nachgeholt werden. Der Vertrag sei so anzupassen, dass sich die Vertragslaufzeit um die behördlich angeordnete Schließzeit verlängere.

Die Richter am Amtsgericht Papenburg sahen das anders und verurteilten das Studio zur Rückzahlung der Beiträge. Die Berufung am Landgericht Osnabrück wurde abgewiesen, auch dort folgten die Richter also der Auffassung des Amtsgerichts. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings nicht. Denn das Fitnessstudio kann noch in Revision gehen.