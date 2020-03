Hammer-Urteil: Millionen Kreditverträge können widerrufen werden

Wer schon mal einen Kredit aufgenommen hat, erinnert sich bestimmt: ein Widerruf des Kreditvertrages ist nur innnerhalb der ersten 14 Tage nach Vertragsabschluss möglich. Diese Widerrufsfrist ist an Bedingungen geknüpft, die für den Verbraucher nicht klar und prägnant sind (sog. Kaskadenverweis), hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt. Er hob die Widerrufsfrist in einem Urteil vom 26.03.2020 auf. Dr. Britta Schön vom Verbraucher-Portal Finanztip erklärt dazu im Gespräch mit MDR JUMP:

Bildrechte: Colourbox

Die entsprechende Klausel zum Widerruf findet sich in nahezu allen Kreditverträgen, die in den vergangenen 10 Jahren geschlossen wurden. Das bedeutet: Millionen Verbraucher könnten jetzt diese Verträge widerrufen, etwa wenn sie woanders bessere Konditionen bekämen, so Britta Schön: