Urteil der Woche: Diese Entscheidungen werden 2020 wichtig!

In den USA hat der Volkswagen-Konzern schnell Milliarden als Entschädigung für Betroffene im Dieselskandal bereitgestellt. In Deutschland zeigte sich der Konzern dagegen Autofahrern gegenüber hart. Fast jede Klage musste einzeln ausgefochten werden, 50.000 Urteile an Amts-, Landes- und Oberlandesgerichten sind gefallen. Die fielen aber nicht einheitlich aus. Häufig gingen die Kläger leer aus, bekamen keinen umfangreichen Schadenersatz oder keinen neuen Wagen. ADAC und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) wollten daher mit einer Musterfeststellungsklage Druck auf VW machen. Für die haben sich über 400.000 Kunden registriert.